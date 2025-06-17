Осипенко выступил с заявлением после перехода из «Ростова» в «Динамо»

Защитник Максим Осипенко прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Динамо». Футболист выступил с заявлением, в котором обратился к болельщикам южного клуба.

«Я благодарю вас за годы, проведённые вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, ещё увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом!» — приводит слова Осипенко пресс-служба ростовчан.

Напомним, Максим Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 года. В последних сезонах он стал одним из ключевых игроков оборонительной линии южного клуба. Всего он провёл 171 матч в футболке «Ростова» и забил 26 мячей.