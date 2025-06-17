Сёмин: с организацией финала Лиги чемпионов и чемпионата мира лучше всех справилась Россия

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о проведении важных международных матчей и турниров. По его мнению, с организацией финала Лиги чемпионов, а также чемпионата мира по футболу лучше всех справилась Россия.

«Судейство, атмосфера, газон — всё было идеальным в Мюнхене. Стадион только постарел. Самая большая проблема на таких матчах — подъехать к стадиону, а после уехать. Лишний раз убедился, что лучше всех с организацией финала Лиги чемпионов и чемпионата мира справилась Россия. В «Лужниках» всё было сделано идеально для болельщика», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.