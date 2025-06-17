Новичок «Реала» Александер-Арнольд оценил свой уровень владения испанским языком

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал об общении с одноклубниками, а также оценил свой уровень владения испанским языком.

«Команда? Очень, очень хорошая. Я не могу сказать о них достаточно хороших слов. Все они приложили много усилий, чтобы я почувствовал себя здесь как дома. Я чувствую себя очень комфортно, и они помогают мне с любыми вопросами, особенно с переводом.

Общение? Если я или Джуд участвуем, то ребята говорят по-английски, так что нам легче понимать. У меня приличный базовый уровень испанского, так что я могу вести достойную беседу. Все здесь понимают английский, так что это несложно», — приводит слова Трента Madrid Xtra.