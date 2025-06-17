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В агентстве Даку заявили, что переговоры с «Зенитом» находятся в финальной стадии

В агентстве Даку заявили, что переговоры с «Зенитом» находятся в финальной стадии
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В агентстве нападающего «Рубина» Мирлинда Даку заявили, что переговоры с «Зенитом» находятся в финальной стадии — сторонам остаётся лишь договориться по поводу финансовых условий сотрудничества.

«Даку действительно близок к переходу в «Зенит», но пока мы не достигли финальной договорённости — не договорились о финансовых условиях. Переговоры в финальной стадии», — сообщили в агентстве Даку корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.

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