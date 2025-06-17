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Николай Наумов: согласен с Сёминым — «Локомотив» должен бороться за самые высокие места

Николай Наумов: согласен с Сёминым — «Локомотив» должен бороться за самые высокие места
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов согласился со словами бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина, заявившего, что красно-зелёные должны бороться за чемпионское звание.

«Я абсолютно согласен с Сёминым. Финансирование «Локомотива» не то что не изменилось, а было увеличено с приходом Смородской, причём значительно. Неправильно говорить, что сегодня «Локомотив» отстаёт в финансовом плане. Финансовое положение остаётся на прежнем уровне, поэтому Сёмин абсолютно прав. Болельщики и все мы должны требовать, чтобы клуб всегда был в верхней части таблицы, а не пятым или шестым.

Другой вопрос, когда в «Локомотив» пришёл Леонченко и немцы, было потрачено очень много денег, которые нужно было восстанавливать. Это сбило клуб с колеи. Сегодня эти трудности до сих пор остаются. Когда ты допускаешь такие ошибки, они исправляются очень долго. Когда я пришёл в «Локомотив», у нас висел долг в 800 миллионов рублей. Это было очень трудно списывать — я даже всё не списал. Смородской перешёл долг порядка 200 миллионов.

Сёмин прав, что «Локомотив» должен бороться за первые места со своими возможностями. Но влияет, что та ситуация выбила клуб из колеи. Однако «Локомотив» по своему финансовому, структурному положению должен быть наверху. Ведь преимущество «Локомотива» ещё в том, что за годы работы была выстроена очень хорошая школа. Такую школу, как в «Локомотиве», трудно где-то найти. Даже «Зенит», который выше по уровню обеспеченности, уступает. «Локомотив» продолжает традицию и должен бороться за самые высокие места», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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