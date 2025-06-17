Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: после победы «Локо» над «Баварией» Филатов спросил: «Что будем делать? Денег нет»

Сёмин: после победы «Локо» над «Баварией» Филатов спросил: «Что будем делать? Денег нет»
,
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил забавную историю в московском клубе со времён 1990-х годов.

«В 1995-м много любопытных историй было. Перед игрой я поинтересовался у президента «Локо» Филатова: «Валерий, ну какие-то премиальные ребятам за победу будут?» Он усмехнулся: «Да говори сколько хочешь — всё равно не выиграем». Я по доброте душевной и увеличил размер премиальных. Существенно. После игры Филатов подходит: «Что будем делать? Денег нет». Но рассчитались. В «Локомотиве» в этом плане всегда был порядок. Мы не могли обмануть игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Зачем мне ходить на «Локомотив»?» Разговор по душам с легендарным Сёминым
Эксклюзив
«Зачем мне ходить на «Локомотив»?» Разговор по душам с легендарным Сёминым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android