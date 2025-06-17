Сёмин: после победы «Локо» над «Баварией» Филатов спросил: «Что будем делать? Денег нет»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил забавную историю в московском клубе со времён 1990-х годов.

«В 1995-м много любопытных историй было. Перед игрой я поинтересовался у президента «Локо» Филатова: «Валерий, ну какие-то премиальные ребятам за победу будут?» Он усмехнулся: «Да говори сколько хочешь — всё равно не выиграем». Я по доброте душевной и увеличил размер премиальных. Существенно. После игры Филатов подходит: «Что будем делать? Денег нет». Но рассчитались. В «Локомотиве» в этом плане всегда был порядок. Мы не могли обмануть игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.