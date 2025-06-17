Юрий Сёмин: Дембеле такую работу в прессинге проделывал — разве Месси так смог бы?

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался об успехе «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2024/2025. Клуб выиграл все турниры, в которых участвовал, включая Лигу чемпионов.

— Не парадокс ли, что с Месси, Мбаппе и Неймаром они не могли добиться успеха, а с Дуэ и Дембеле выиграли всё?

— Никакого парадокса — закономерность. Честь и хвала Энрике, что убедил президента клуба пойти по этому пути. И он явно поверил тренеру. Раньше-то они брали всех топ-звёзд, самых дорогих. Возможно, от них и не требовали такую работу выполнять. Да и разве Неймар в состоянии выдавать такие объёмы, как Хвича? Конечно, нет. Хвича на 90-й минуте догоняет игрока в своей штрафной, отбирает мяч и ещё бежит вперёд. Такие же Дуэ, Баркола. Сильно удивил Дембеле. Он такую работу в прессинге проделывал — разве смог бы так Месси? Раньше у них шесть-семь человек отрабатывали сзади и трое играли впереди. Звёзды не помогали своим защитникам, не бежали за подключениями, не вступали в прессинг. Поэтому тут и сравнивать нечего: этот «ПСЖ» однозначно сильнее того. Сейчас у них настоящая команда, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.