Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: Дембеле такую работу в прессинге проделывал — разве Месси так смог бы?

Юрий Сёмин: Дембеле такую работу в прессинге проделывал — разве Месси так смог бы?
,
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался об успехе «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2024/2025. Клуб выиграл все турниры, в которых участвовал, включая Лигу чемпионов.

— Не парадокс ли, что с Месси, Мбаппе и Неймаром они не могли добиться успеха, а с Дуэ и Дембеле выиграли всё?
— Никакого парадокса — закономерность. Честь и хвала Энрике, что убедил президента клуба пойти по этому пути. И он явно поверил тренеру. Раньше-то они брали всех топ-звёзд, самых дорогих. Возможно, от них и не требовали такую работу выполнять. Да и разве Неймар в состоянии выдавать такие объёмы, как Хвича? Конечно, нет. Хвича на 90-й минуте догоняет игрока в своей штрафной, отбирает мяч и ещё бежит вперёд. Такие же Дуэ, Баркола. Сильно удивил Дембеле. Он такую работу в прессинге проделывал — разве смог бы так Месси? Раньше у них шесть-семь человек отрабатывали сзади и трое играли впереди. Звёзды не помогали своим защитникам, не бежали за подключениями, не вступали в прессинг. Поэтому тут и сравнивать нечего: этот «ПСЖ» однозначно сильнее того. Сейчас у них настоящая команда, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Зачем мне ходить на «Локомотив»?» Разговор по душам с легендарным Сёминым
Эксклюзив
«Зачем мне ходить на «Локомотив»?» Разговор по душам с легендарным Сёминым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android