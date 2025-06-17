Андрей Червиченко: не понимаю, как «Крылья Советов» до сих пор находятся в РПЛ

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шатком положении в «Крыльях Советов». Накануне в СМИ появилась информация, что на тренировки самарцев ходят всего 10 игроков, а главный тренер Магомед Адиев собирается в отставку.

«Видимо, «Крылья» потратили все деньги на возврат долгов — не на что приобрести новых футболистов. Если серьёзно, я не понимаю, как «Крылья Советов» до сих пор находятся в РПЛ после скандала с долгами. Ведь мы же до сих пор чётко не услышали, чем закончилась эта история и что это было. Но если долг признан, значит, существуют факты коррупции. А если существуют факты коррупции и подкупа, команда не должна быть в РПЛ. Она должна быть понижена в классе и оштрафована. Поэтому в целом нахождение «Крыльев» в РПЛ — очень странно.

У нас сложилась такая ситуация, что клубы не платят за трансфер игроков. Получают и используют футболистов, а когда возникает какой-то конфликт, неоплаченные игроки могут покинуть клуб на таких же условиях, как приходили, — практически бесплатно. Чем и пользуются те, кто ими руководит, оформляет подобные сделки. Взаимоотношения «Крыльев» с поставщиками этих игроков ухудшились — вот они и оказались в этой истории. За всё надо платить.

Адиев понимал, куда идёт. Я не думаю, что это посторонний человек. Поверьте, люди, которые находятся внутри сообщества, в курсе всего происходящего — просто не выкидывают факты на поверхность. Очень сильно сомневаюсь, что Адиев не знал, куда он идёт, какой там конфликт и к чему он может привести», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.