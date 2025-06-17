Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: не понимаю, как «Крылья Советов» до сих пор находятся в РПЛ

Андрей Червиченко: не понимаю, как «Крылья Советов» до сих пор находятся в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шатком положении в «Крыльях Советов». Накануне в СМИ появилась информация, что на тренировки самарцев ходят всего 10 игроков, а главный тренер Магомед Адиев собирается в отставку.

«Видимо, «Крылья» потратили все деньги на возврат долгов — не на что приобрести новых футболистов. Если серьёзно, я не понимаю, как «Крылья Советов» до сих пор находятся в РПЛ после скандала с долгами. Ведь мы же до сих пор чётко не услышали, чем закончилась эта история и что это было. Но если долг признан, значит, существуют факты коррупции. А если существуют факты коррупции и подкупа, команда не должна быть в РПЛ. Она должна быть понижена в классе и оштрафована. Поэтому в целом нахождение «Крыльев» в РПЛ — очень странно.

У нас сложилась такая ситуация, что клубы не платят за трансфер игроков. Получают и используют футболистов, а когда возникает какой-то конфликт, неоплаченные игроки могут покинуть клуб на таких же условиях, как приходили, — практически бесплатно. Чем и пользуются те, кто ими руководит, оформляет подобные сделки. Взаимоотношения «Крыльев» с поставщиками этих игроков ухудшились — вот они и оказались в этой истории. За всё надо платить.

Адиев понимал, куда идёт. Я не думаю, что это посторонний человек. Поверьте, люди, которые находятся внутри сообщества, в курсе всего происходящего — просто не выкидывают факты на поверхность. Очень сильно сомневаюсь, что Адиев не знал, куда он идёт, какой там конфликт и к чему он может привести», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В «Крыльях Советов» осталось 10 футболистов, Адиев может покинуть клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android