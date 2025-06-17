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«Акрон» выкупил права на Роберто Фернандеса

«Акрон» выкупил права на Роберто Фернандеса
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Тольяттинский «Акрон» выкупил права на Роберто Фернандеса. Боливийский левый защитник на полноценной основе перешёл в российский клуб из «Боливара». Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года.

«Желаем защитнику дальнейших успехов и больших побед вместе с «Акроном»!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Роберто Фернандес присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах аренды. 25-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В минувшем сезоне «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Отметим, что сезон-2024/2025 стал для тольяттинского клуба дебютным в высшем дивизионе.

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