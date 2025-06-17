Серхио Рамос отреагировал на назначение Хаби Алонсо на пост тренера «Реала»

Бывший защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за мексиканский «Монтеррей», отреагировал на назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера «сливочных».

«Мадридский «Реал» всегда фаворит во всех соревнованиях. Благодаря своему уровню, своим игрокам, своему менталитету. А теперь ещё пришёл Хаби Алонсо, который выиграл всё и очень хорошо знает этот клуб», — приводит слова Рамоса RMC Sport.

Напомним, сезон-2024/2025 мадридский «Реал» завершил на втором месте турнирной таблицы испанской Примеры, уступив «Барселоне» четыре очка. Кубок Испании и Суперкубок страны «сливочные» также не смогли выиграть. В Лиге чемпионов «Реал» остановился на стадии 1/4 финала, где уступил лондонскому «Арсеналу».