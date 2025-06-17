Юрий Сёмин: Сафонов в «ПСЖ» заслужил уважение одноклубников и болельщиков

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил положение Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Также он высказался о вкладе российского голкипера в успехи французского клуба по итогам сезона-2024/2025. Напомним, «ПСЖ» выиграл все турниры, в которых участвовал (включая Лигу чемпионов).

— Вклад Матвея в успех «ПСЖ» тоже весом?

— Ну конечно! Он игрок команды. Матчи, которые ему дали, Сафонов провёл прекрасно и оставил о себе великолепную память. Был период, когда Доннарумма выглядел не очень. Сафонов вышел и сыграл. Заслужил уважение одноклубников и болельщиков, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.