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Юрий Сёмин: Сафонов в «ПСЖ» заслужил уважение одноклубников и болельщиков

Юрий Сёмин: Сафонов в «ПСЖ» заслужил уважение одноклубников и болельщиков
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил положение Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Также он высказался о вкладе российского голкипера в успехи французского клуба по итогам сезона-2024/2025. Напомним, «ПСЖ» выиграл все турниры, в которых участвовал (включая Лигу чемпионов).

— Вклад Матвея в успех «ПСЖ» тоже весом?
— Ну конечно! Он игрок команды. Матчи, которые ему дали, Сафонов провёл прекрасно и оставил о себе великолепную память. Был период, когда Доннарумма выглядел не очень. Сафонов вышел и сыграл. Заслужил уважение одноклубников и болельщиков, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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