Игрок «Челси» Нету: действительно доволен тем, как я выступаю сейчас

Крайний нападающий лондонского «Челси» Педру Нету оценил свою игру после победы «синих» в матче клубного чемпионата мира с «Лос-Анджелесом» (2:0), а также высказался о своём забитом голе.

«Я чувствую себя очень хорошо. У меня была некоторая адаптация в команде. Я играл на многих позициях. Это мой первый год в клубе, так что в этом тоже много адаптации. Я действительно доволен тем, как я выступаю сейчас. Надеюсь, что продолжу в том же духе.

Мой гол? Я должен быть благодарен Николасу Джексону за пас. Он немного пошутил надо мной, потому что я не поблагодарил его во время празднования, так что сейчас я скажу тебе большое спасибо, Нико!

Мы должны быть уверены в себе. Мы очень хорошо завершили сезон. С нашими игроками и нашим составом мы должны быть уверены в себе и нести это через все матчи, в которых мы играем», — приводит слова Нету официальный сайт ФИФА.