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Реал Мадрид – Аль-Хиляль: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» — «Аль-Хиляль»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группы Н клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз «Реал» и «Аль-Хиляль» встречались в финальном матче клубного чемпионата мира — 2022. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 5:3. В группе Н эти команды также сыграют с «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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