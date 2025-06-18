«Реал» — «Аль-Хиляль»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группы Н клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Последний раз «Реал» и «Аль-Хиляль» встречались в финальном матче клубного чемпионата мира — 2022. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 5:3. В группе Н эти команды также сыграют с «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург».
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии