«Реал» — «Аль-Хиляль»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группы Н клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз «Реал» и «Аль-Хиляль» встречались в финальном матче клубного чемпионата мира — 2022. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 5:3. В группе Н эти команды также сыграют с «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург».

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