Юрий Сёмин: Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу — у него здорово пошло бы!

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о тренерских перспективах Александра Мостового. Он считает, что известный российский экс-футболист мог бы пойти работать в детскую школу, чтобы передать свой опыт подрастающему поколению.

— Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу. Уверен, у него здорово пошло бы. Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!

— Говорит, возраст не тот уже.

— Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету (смеётся), — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.