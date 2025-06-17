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Юрий Сёмин: Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу — у него здорово пошло бы!

Юрий Сёмин: Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу — у него здорово пошло бы!
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о тренерских перспективах Александра Мостового. Он считает, что известный российский экс-футболист мог бы пойти работать в детскую школу, чтобы передать свой опыт подрастающему поколению.

— Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу. Уверен, у него здорово пошло бы. Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!

— Говорит, возраст не тот уже.
— Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету (смеётся), — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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