Тренер «Челси» Мареска: после игры с «Лос-Анджелесом» у меня состоялся разговор с Палмером

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, что у него состоялся разговор с полузащитником Коулом Палмером после победы в матче клубного чемпионата мира с «Лос-Анджелесом» (2:0).

«После игры у меня состоялся разговор с Коулом. Я сказал ему, что мне очень понравилось, как он сегодня играл, с точки зрения ответственности и инициативы в игре с мячом. Он пытался забрать мяч даже на нашей половине поля, он шёл один на один с игроками. Именно такого Коула мы ждём. Я много раз говорил: Коул — наш лучший игрок. Надеюсь, он сможет продолжать делать правильные вещи», — приводит слова Марески официальный сайт ФИФА.

Напомним, 20 июня английский клуб встретится с бразильским «Фламенго». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.