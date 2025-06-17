Гришин: трансфер Осипенко — не для борьбы «Динамо» за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о переходе защитника Максима Осипенко из «Ростова» в московское «Динамо».

«Трансфер Осипенко в «Динамо» читался — только ленивый не говорил, что Максим туда перейдёт. Это обыкновенный трансфер, и единственный плюс в том, что у него есть российский паспорт, — лимит на легионеров никто не отменял, хотя в «Динамо» и так достаточно россиян.

С чего должна наладиться игра «Динамо» с приходом Максима, если «Ростов» постоянно пропускал? По статистике, из-под него забили 14 мячей. Это плохая статистика для защитника. Осипенко просто пришёл на смену ушедшему Бальбуэне. Если бы Роша перешёл в «Динамо», все говорили бы, что это топ-трансфер. Трансфер Осипенко — не для борьбы «Динамо» за чемпионство», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.