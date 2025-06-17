Юрий Сёмин: с чего вы взяли, что у Семака кризис?

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на мнение, что у наставника «Зенита» Сергея Семака начался тренерский кризис. В сезоне-2024/2025 петербуржцы не стали чемпионами РПЛ, а в шести предыдущих сезонах им удавалось завоевать золото.

«С чего вы взяли, что у Семака кризис? Я не думаю, что у него кризис. Он ещё совсем молод. Они шесть раз становились чемпионами — могут же что-то проиграть! Давайте посмотрим на другие вещи у Семака. Перед стартом сезона у них многие уходили и приходили. Команда не имела полноценной подготовки к сезону. Между первым и вторым кругом была такая же история. Если раньше Семак справлялся с этими заменами, то в этот раз не удалось. Могло получиться? Могло. Но они же всё равно на втором месте. Разве это плохой результат? «Зенит» до последнего боролся. Может, эти факторы повлияли на недобор очков. Но и «Краснодар» хорош», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.