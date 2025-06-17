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Тарханов: сохранение «Пари НН» в РПЛ — несправедливо, нужно было поднять «Урал»

Тарханов: сохранение «Пари НН» в РПЛ — несправедливо, нужно было поднять «Урал»
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о решении оставить «Пари НН» в РПЛ, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Сохранение «Пари НН» в РПЛ — это несправедливо, поскольку нижегородцы проиграли в стыковых матчах и вылетели в Первую лигу. Мне кажется, в таком случае 16-е место в РПЛ должна занимать четвёртая команда из Первой лиги, то есть «Урал». Конечно, уральцы тоже проиграли в стыках, но «Пари НН» вылетел из РПЛ. Или тогда нужно было провести матч между нижегородцами и уральцами, чтобы справедливо определить на футбольном поле, кто лучше», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

РФС ранее утвердил состав участников чемпионата России сезона 2025/2026 — в нём примут участие 16 клубов. Вылетевший «Пари НН» заменит подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на участие в РПЛ.

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