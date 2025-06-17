Гришин: Кисляку в следующем сезоне за ЦСКА нужно доказать, что его игра не случайность

Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективном полузащитнике армейской команды Матвее Кисляке.

«Кисляк основным футболистом ЦСКА стал только во второй части сезона, хотя ещё в декабре Матвей выходил на замену. Думаю, Кисляку нужно закрепиться в основе армейцев и показать свой хороший уровень. Только потом сам клуб должен быть заинтересован в продаже футболиста. Матвей провёл хорошую вторую часть чемпионата, и в предстоящем сезоне ему нужно доказать, что это не случайность.

Так как в России нет еврокубков, а в Турции они есть, поэтому через турецкие клубы можно уйти в хорошую европейскую команду. Если нет предложений от клубов из Германии, Италии и Англии, Турция — хороший выход на европейский рынок», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.