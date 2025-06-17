Гришин: если «Пари НН» проиграл «Сочи», клуб не должен оставаться в РПЛ

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о решении оставить «Пари НН» в РПЛ, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Для меня, как и для любого спортсмена, на первом месте стоит спортивный принцип. Если «Пари НН» проиграл «Сочи» по спортивному принципу, команда не должна оставаться в РПЛ. Однако нижегородцы по спортивному принципу не должны были играть стыковые матчи, потому что «Химки» не получили лицензию. Получилась какая-то каша. Нужно немного подправить регламент. В будущем на первом месте должен стоять спортивный принцип, а не голосование. Такого вообще не должно быть в природе. Собрались 10 человек и решили, кому кто больше нравится», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.