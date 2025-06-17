Юрий Сёмин назвал главное разочарование сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главное разочарование Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Он выделил воронежский «Факел», который вылетел в Первую лигу.

«Разочаровало одно — вылет «Факела». Построили новый стадион, болельщики ходят. У команды искренние и преданные поклонники, а «Факел» вылетел. Бесконечная смена тренеров сыграла плохую роль. Для футбола и Воронежа было бы лучше, если бы они остались. Ещё в старые времена на «Факеле» собирался полный стадион — там очень любят футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.