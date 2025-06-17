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Тарханов: если «Крылья» не наберут качественных игроков, какой смысл Адиеву там работать?

Тарханов: если «Крылья» не наберут качественных игроков, какой смысл Адиеву там работать?
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о положении в самарском клубе. Накануне в СМИ появилась информация, что на тренировки самарцев ходят всего 10 игроков, а главный тренер Магомед Адиев собирается в отставку.

«Ситуация с 10 футболистами на тренировке в «Крыльях Советов» ненормальная. После ухода Осинькина многие игроки тоже собрались уйти. Если не наберут качественных футболистов, какой смысл Магомеду Адиеву там работать? Жалко, что такое происходит с «Крыльями Советов», потому что я большую часть жизни оставил в этой команде. Самарцы всегда показывали и держали знак качества. Будет плохо, если «Крылья Советов» закроются до начала сезона», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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