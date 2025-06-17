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Буффон публично обратился к бывшему тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти

Буффон публично обратился к бывшему тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ныне работающий в Итальянской федерации футбола, обратился к бывшему главному тренеру национальной команды Лучано Спаллетти.

«Дорогой Лучано, я решил подождать несколько дней, чтобы не писать в самый разгар событий, но я хотел бы публично и лично поблагодарить вас за вашу работу в эти годы у руля национальной команды. Вы приняли этот вызов со страстью, компетентностью и огромным чувством ответственности, в непростое для итальянского футбола время, не теряя при этом из виду своё видение и человечность, которая всегда сопровождала вас. Мы делили прекрасные моменты и более сложные, но всегда с глубочайшим уважением и осознанием того, что мы служим миссии, которая выходит за пределы поля, и футболке, которая представляет нашу Италию. Желаю удачи в вашем будущем, как человеческом, так и профессиональном», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

66-летний специалист покинул «Скуадра адзурра» после матча отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Молдавией (2:0).

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