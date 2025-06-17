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Сарри — о предложении из СА: всегда говорил, что буду следовать зову сердца, а не денег

Сарри — о предложении из СА: всегда говорил, что буду следовать зову сердца, а не денег
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, что отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

«У меня были переговоры с саудовским клубом, где я мог бы за месяц заработать столько же, сколько получаю в «Лацио» за целый год. Я всегда говорил, что буду следовать зову сердца, а не денег. Мне не интересно, сколько они предлагают. Я всегда был в футболе ради страсти, и сейчас я бы не хотел заниматься им ради денег.

Это просто то, что не вызывает у меня никакой эмоциональной реакции, не волнует меня. Мне было бы сложно работать там в таких условиях. Если чемпионы поедут туда, значит, мне придётся тренировать здесь более слабых», — приводит слова Сарри Football Italia.

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