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«Все заждались трофеев». В «Динамо» рассказали, почему назначили Карпина главным тренером

«Все заждались трофеев». В «Динамо» рассказали, почему назначили Карпина главным тренером
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

— Как пришли к кандидатуре Карпина?
— Приоткрою секрет — его кандидатура была для нас привлекательна давно. Сейчас так совпали обстоятельства, чтобы мы смогли договориться. Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича. У него получалось выжимать из команд многое, если не максимум. Валерий Георгиевич — харизматичный человек, который, надеемся, приведёт к тем целям, которые мы ставим. Все заждались трофеев.

— Когда окончательно приняли решение?
— День не помню. Когда мы были в Новогорске, решение зрело. Надо было понять, с кем мы работаем. Задачи были понятны сразу. Для «Динамо» важен и процесс — как будем играть, какой футбол хотим видеть. Миллион нюансов, которые надо было обговорить на берегу. Многое мы обговорили, сказали, что хотим видеть. Окончательное решение отгоняли до конца матча с Беларусью., — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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