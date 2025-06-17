Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ульсан Хёндэ — Мамелоди Сандаунз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» рассказали о договорённостях с РФС на случай возвращения России

В «Динамо» рассказали о договорённостях с РФС на случай возвращения России
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о договорённостях с РФС по главному тренеру национальной команды Валерию Карпину на случай возвращения России к международным соревнованиям. Ранее Карпин также возглавил бело-голубых.

— Нет опасений, что Карпин может уйти в случае возвращения?
— РФС обозначил условия контракта. Прописано, что у нашего главного тренера будет обязательство вернуться в сборную. Мы не можем предполагать, когда это случится. Мы настроены на максимально продуктивный период работы с Валерием Георгиевичем. Его харизмы хватит, чтобы вести клуб в правильном направлении, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Генсек РФС Митрофанов рассказал, кто препятствует снятию санкций с российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android