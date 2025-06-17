В «Динамо» рассказали о договорённостях с РФС на случай возвращения России

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о договорённостях с РФС по главному тренеру национальной команды Валерию Карпину на случай возвращения России к международным соревнованиям. Ранее Карпин также возглавил бело-голубых.

— Нет опасений, что Карпин может уйти в случае возвращения?

— РФС обозначил условия контракта. Прописано, что у нашего главного тренера будет обязательство вернуться в сборную. Мы не можем предполагать, когда это случится. Мы настроены на максимально продуктивный период работы с Валерием Георгиевичем. Его харизмы хватит, чтобы вести клуб в правильном направлении, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.