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Гендиректор «Динамо»: основное место работы Карпина — сборная России

Гендиректор «Динамо»: основное место работы Карпина — сборная России
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в сборной России и в стане бело-голубых.

«У совмещения есть свою нюансы. Основное место работы Карпина — сборная России. У РФС есть возможность его отозвать при возвращении на международную арену.

Вопрос отзыва Карпина в сборную вызывал у нас наибольшее опасение. Не хотелось бы, чтобы цикл прерывался. Если решение будет принято, мы будем заблаговременно об этом знать», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

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