Карпин: если бы я не верил в чемпионство «Динамо», я бы не тренировал

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном чемпионстве бело-голубых.

«Если бы я не верил в чемпионство, я бы не тренировал. Если мы будем выигрывать каждый матч, мы сто процентов станем чемпионом», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов». 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 56 очков.