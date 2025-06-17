Карпин: знаю, что была кампания против совмещения, — это на их совести

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о противниках его совмещения должностей в клубе и сборной России по футболу. Он уверен, что в данном направлении была проведена целая «кампания».

— Знаю, что была кампания против моего совмещения. Я не то что предполагаю, а даже знаю. Пусть будет это на их совести, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова».