Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ульсан Хёндэ — Мамелоди Сандаунз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, когда определит капитана «Динамо»

Карпин ответил, когда определит капитана «Динамо»
Комментарии

Новоиспечённый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, как и когда будет определён капитан бело-голубых под его руководством.

«Вчера с тренерским штабом обсуждали капитанов. Пришли к тому, что, возможно, будет голосование в команде. Окончательное решение будет где-то за неделю до старта чемпионата», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова».

Материалы по теме
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android