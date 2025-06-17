Карпин ответил, когда определит капитана «Динамо»

Новоиспечённый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, как и когда будет определён капитан бело-голубых под его руководством.

«Вчера с тренерским штабом обсуждали капитанов. Пришли к тому, что, возможно, будет голосование в команде. Окончательное решение будет где-то за неделю до старта чемпионата», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова».