Карпин ответил, подходит ли состав «Динамо» под футбол, который он хочет видеть

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, подходит ли состав бело-голубых под футбол, который специалист хочет видеть.

— Нынешний состав подходит под футбол, который вы хотите поставить?

— Глобально да, многие — да, все, наверное, нет. Надо потренировать. Если они захотят, они смогут играть в разный футбол. Нынешние приобретения не под меня. Может быть, я умру, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов». 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 56 очков.