Трансфер Мирлинда Даку в «Зенит» окончательно сорвался

Трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» сорвался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Дело в возникших разногласиях между клубом и игроком по зарплате, о чём ранее сообщил журналист Иван Карпов.

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В минувшем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Даку в общей сложности € 10 млн (с учётом подъёмных игроку и агентских выплат). Оставалось лишь согласовать условия личного контракта с самим Мирлиндом.