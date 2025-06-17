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Карпин рассказал, что написал ему Сандро Шварц после назначения в «Динамо»

Карпин рассказал, что написал ему Сандро Шварц после назначения в «Динамо»
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Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что написал ему экс-наставник бело-голубых Сандро Шварц после назначения в клуб.

— Ваш стиль напоминает «Динамо» при Шварце.
— Сказал бы наоборот. «Динамо» Шварца напоминает «Ростов». С Сандро у нас всегда были великолепные отношения. В Турции на сборах, когда я был только тренером сборной, выпили по кружке пива. Обсуждали игру «Динамо», «Ростова», построение 4-3-3. Потом выпили по второй кружке пива, хорошо расстались. Он мне написал, поздравил. Сказал мне: «Наконец-то я увижу 4-3-3 в «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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