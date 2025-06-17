В «Динамо» высказались о трансферных планах после прихода Валерия Карпина

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о трансферных планах клуба после назначения на тренерский мостик Валерия Карпина. Кандидатуры потенциальных новичков плотно обсуждаются с новым тренером.

«Есть тесный контакт между главным тренером и спортивным департаментом по обсуждению кандидатур. У клуба есть понимание по тому, как мы комплектуемся. Мы находимся в этом процессе. Что-то уже сделано, какие-то трансферы ожидаем. Заранее комментировать не будем. У нас много талантливых молодых футболистов для дальнейшего развития», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.