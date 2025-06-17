Сёмин: Алексей Миранчук не подходил «Аталанте», а Антон затянул с уходом из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о потенциале братьев Миранчуков. Специалист объяснил, почему Алексей и Антон не смогли проявить себя на сто процентов.

«Миранчуки более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определённых обстоятельств. На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. «Аталанте» он не подходил. Наверное, Антон затянул с уходом из «Локомотива». Надо было раньше. Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоём, у них всё получалось лучше. Но у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.