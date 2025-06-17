Валерий Карпин высказался о предстоящем матче «Динамо» с 2DROTS

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с медиафутбольным клубом 2DROTS.

«Медиалига — хороший проект, много людей ходит. Хорошо к ней отношусь. Сборная не должна играть даже с профессиональными клубами, не то что с медийными. А когда играет профессиональный клуб с клубом из Медиалиги— хорошо. Лучшая команда Медиалиги по уровню — команда Второй лиги, «Серебро» или «Золото». Ожидаю такой уровень», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале проинформировала о создании турнира, участие в котором примут ЦСКА, а также медиаклубы «Амкал» и 2DROTS.

Сообщается, что две игры пройдут 26 и 27 июня на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». По итогам этих матчей будут определены обладатели трофея межсезонного турнира.