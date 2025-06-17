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В «Динамо» ожидают возвращения Карраскаля в расположение клуба

В «Динамо» ожидают возвращения Карраскаля в расположение клуба
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что колумбийский вингер Хорхе Карраскаль ещё не прибыл в расположение клуба после летнего отпуска. Легионер опаздывает с возвращением.

«Карраскаль запаздывает. В ближайшее время ожидаем его в расположении клуба», — предает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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