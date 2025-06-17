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«Динамо» продлило контракт с Гладышевым до 2030 года

«Динамо» продлило контракт с Гладышевым до 2030 года
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Московское «Динамо» на клубной пресс-конференции объявило о продлении контракта с нападающим команды Ярославом Гладышевым до 2030 года. Футболист подписал новое соглашение в присутствии журналистов, руководства и главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

22-летний Гладышев — воспитанник «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провёл за родную команду 39 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись 13 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гладышева в € 4 млн.

В июне 2025 года Гладышев дебютировал в составе сборной России в матче с Нигерией (1:1), а через несколько дней отметился четырьмя голами во встрече с Беларусью (4:1).

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