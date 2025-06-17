Агент Даку подтвердил, что трансфер игрока в «Зенит» сорвался

Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, подтвердил, что трансфер игрока в «Зенит» сорвался.

«Даку не перейдёт в «Зенит», трансфер сорвался. Мы не согласовали финансовые условия», — сообщили в агентстве Даку корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В минувшем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Даку в общей сложности € 10 млн (с учётом подъёмных игроку и агентских выплат). Оставалось лишь согласовать условия личного контракта с самим Мирлиндом.