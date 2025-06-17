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Карпин: неделю работали с Гладышевым, забил четыре. Может, в «Динамо» начнёт по пять-шесть

Карпин: неделю работали с Гладышевым, забил четыре. Может, в «Динамо» начнёт по пять-шесть
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Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о совместной работе с Ярославом Гладышевым. Тренер и футболист недавно пересекались в сборной России. В дебютном матче за национальную команду молодой форвард оформил покер.

— В сборной вы работали с Гладышевым.
— Неделю поработали, сразу четыре забил. Хотелось бы поработать с ним побольше, может быть, начнёт забивать по пять-шесть, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова».

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