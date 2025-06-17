Карпин: если Овечкин договорится, чтобы я вышел за «Вашингтон», тогда выйдет за «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, кто из известных отечественных деятелей спорта поздравил его с назначением на тренерский мостик бело-голубых. По словам специалиста, ему написал даже хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Поздравили Сёмин, Романцев, Овечкин. Если Овечкин договорится, чтобы я вышел за «Вашингтон», тогда он выйдет за «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова».