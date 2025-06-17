Валерий Карпин: ещё нападающие «Динамо» бы не помешали

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о кадровых проблемах бело-голубых в линии нападения. Он заявил, что дополнительные форварды команде бы не помешали.

«У нас есть только профильный Маухуб. Карраскаль, если вернётся. Да, нападающие ещё не помешали бы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова». В официальном заявлении он говорил о желании сконцентрироваться на сборной России.