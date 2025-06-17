Юрий Сёмин ответил, реально ли «Локомотиву» бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об амбициях нынешней команды железнодорожников. Он считает, что «Локомотив» может бороться за чемпионство в РПЛ.

— «Локомотив» только с вами выигрывал чемпионат. С нынешним подходом, финансированием и возможностями реально бороться за первое место?

— Конечно, реально. Почему нет? Раньше было лучше, что ли? То же самое. С главным спонсором в финансовом плане никогда не было проблем. Самое важное, что по всем контрактам всегда всё вовремя, по правилам и корректно. Думаю, сейчас там так же, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.