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Юрий Сёмин ответил, реально ли «Локомотиву» бороться за чемпионство в РПЛ

Юрий Сёмин ответил, реально ли «Локомотиву» бороться за чемпионство в РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об амбициях нынешней команды железнодорожников. Он считает, что «Локомотив» может бороться за чемпионство в РПЛ.

— «Локомотив» только с вами выигрывал чемпионат. С нынешним подходом, финансированием и возможностями реально бороться за первое место?
— Конечно, реально. Почему нет? Раньше было лучше, что ли? То же самое. С главным спонсором в финансовом плане никогда не было проблем. Самое важное, что по всем контрактам всегда всё вовремя, по правилам и корректно. Думаю, сейчас там так же, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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