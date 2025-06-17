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Карпин: Окишор очень перспективный, за одну тренировку видны нестандартные ходы

Карпин: Окишор очень перспективный, за одну тренировку видны нестандартные ходы
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о перспективах 18-летнего полузащитника бело-голубых Виктора Окишора.

«Окишор очень перспективный. Даже за одну тренировку видны его нестандартные ходы. Надо посмотреть, как он адаптируется на взрослом уровне», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшем сезоне Окишор сыграл за «Динамо» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 500 тыс.

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