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В «Динамо» надеются на дальнейшее сотрудничество с Бителло

В «Динамо» надеются на дальнейшее сотрудничество с Бителло
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что в клубе надеются на дальнейшее сотрудничество с бразильским полузащитником Бителло.

«Бителло приехал в команду за день до официального сбора. С дисциплиной всё в порядке. У него ещё три года по контракту, мы его ценим. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Бителло был признан лучшим футболистом «Динамо» в сезоне-2024/2025 по версии болельщиков. Также Бителло отдал 11 результативных передач в 26 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и стал лучшим ассистентом сезона-2024/2025.

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