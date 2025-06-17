Карпин не против, чтобы Александр Мостовой приехал на стажировку в «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, как относится к возможной стажировке Александра Мостового в его штабе. Ранее Мостовой уже проходил тренерскую стажировку в «Динамо», когда тренером команды был Марцел Личка.

«Если он хочет на стажировку, пусть приезжает, ради бога», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова». В официальном заявлении он говорил о желании сконцентрироваться на сборной России.