Карпин сообщил, что удовлетворён вратарской бригадой в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин сообщил, что удовлетворён вратарской бригадой бело-голубых. В составе команды выступают голкиперы Андрей Лунёв и Игорь Лещук.

«Пока удовлетворён вратарской бригадой. Они пока не пропускали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов». 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 56 очков.