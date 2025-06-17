Карпин: сахар игрокам «Динамо» можно, а то налепили, что в сборной у нас тюрьма

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о рационе для своих футболистов.

«Уже составили рацион для футболистов. Теперь в «Динамо» он чуть-чуть поменялся. Что делают футболисты за пределами базы, их дело. Но должны понимать, что это их здоровье и возможность стать лучше. Сахар есть можно, в сборной тоже. Налепили, что здесь тюрьма, кормят похлёбкой. Бред сумасшедшего», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова». В официальном заявлении он говорил о желании сконцентрироваться на сборной России.