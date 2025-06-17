Глава «Динамо» Гафин рассказал, кто был инициатором приглашения Карпина

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, кто был инициатором приглашения Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

— Кто был инициатором приглашения Карпина?

— Мнение консолидировано, начиная от совета директоров до Желько Бувача. Сумма всех качеств Карпина соответствует желаниям «Динамо». Раскрою секрет, в какой-то момент Желько и Валерий Георгиевич общались, кружек пива было выпито даже больше, чем со Шварцем, что не повлияло на качество беседы, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов». 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.