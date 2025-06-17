Карпин: нынешний состав «Динамо» сильнее «Спартака», который я тренировал

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил уровень состава бело-голубых в сравнении со «Спартаком», который он в своё время также тренировал.

«Думаю, нынешний состав «Динамо» сильнее «Спартака», который я тренировал. По мне, легионеры тогда не были сильнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова». В официальном заявлении он говорил о желании сконцентрироваться на сборной России.